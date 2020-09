Marco Reus gibt Comeback nach 7 Monaten

Marco Reus wird im Testspiel von Borussia Dortmund am Montag gegen Sparta Rotterdam wohl sein Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause feiern.

“Marco hat in den letzten zwei, drei Wochen sehr gut trainiert und macht einen positiven Eindruck. Er versprüht unheimlich viel Freude. Er wird am Montag spielen”, kündigt BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl den Einsatz von Reus an.

Im Februar hatte sich der 31-jährige BVB-Kapitän im Pokalspiel gegen Werder Bremen eine Adduktorenverletzung zugezogen. Was zunächst nach einer kurzen Verletzungspause aussah, entwickelte sich zum langwierigen Problem: Reus kämpfte sehr lange Zeit mit Schmerzen und musste einen Comebackversuch im Juni abbrechen.

Kehl führt aus: “Wir haben alle mit ihm gelitten. Jetzt ist er wieder in einer richtig guten Verfassung. Wir sind heilfroh, dass unser Kapitän zurück ist und hoffen, dass er dauerhaft stabil bleibt.”

Dortmunds Trainer Lucien Favre kann im Hinblick auf den Saisonstart mit dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg am 14. September mit dem Angreifer planen, sofern dieser keinen Rückschlag mehr erleidet.

