Offiziell: Marco Reus verlängert beim BVB

Marco Reus und Borussia Dortmund haben sich auf einen neuen Vertrag verständigt.

Das neue Arbeitspapier wurde am Donnerstag unterzeichnet. Reus weilte deshalb gemeinsam mit Dirk Hebel auf der Geschäftsstelle. Sein neuer Kontrakt läuft bis Juni 2024, wie der Verein bekanntgibt. Das Salär fällt laut «Bild» deutlich tiefer aus als bisher. Künftig kann er demnach inklusive Boni noch auf rund 7 Mio. Euro kommen, bisher kassierte er rund 12 Mio. Euro.

Ein Verbleib in Dortmund ist für Reus eine Herzensangelegenheit. Der 33-Jährige betonte bereits in der Vergangenheit, dass er seine Karriere gerne beim BVB beenden würde.

Auf ein weiteres Jahr in Dortmund freut sich der Kapitän: «Gerade haben wir als Mannschaft genau wie alle unsere Fans ein grosses Ziel vor Augen, auf dem alle Konzentration liegt: Wir wollen Deutscher Meister werden, dazu brauchen wir jeden einzelnen Borussen. Aber auch darüber hinaus habe ich weiter grosse Lust darauf, mein Bestes für den Verein zu geben, bei dem ich schon mehr als mein halbes Leben verbracht habe. Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, als vor den besten Fans der Welt und im schönsten Stadion der Welt Tore zu schießen und gemeinsam Siege zu feiern. Deshalb freue ich mich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe, denn ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen möchte als für den BVB.»

✍️ Kapitän Marco #Reus hat seinen Vertrag beim #BVB um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Dortmunder geht damit ab Sommer in seine insgesamt zwölfte Spielzeit als Profi im schwarzgelben Trikot. ⬛️🟨 Zur Meldung:

🗞️ https://t.co/hXBqlfJSjL — Borussia Dortmund (@BVB) April 27, 2023

psc 27 April, 2023 15:08