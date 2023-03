Reus-Zukunft beim BVB entscheidet sich in der Länderspielpause

Die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund wird offenbar in der anstehenden Länderspielpause entschieden.

Der aktuelle Vertrag des Kapitäns läuft zum Saisonende aus. Ob der 33-Jährige darüber hinaus bleibt, ist Stand jetzt noch offen. Borussia Dortmund hat Reus schon vor einiger Zeit ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Laut «Bild» enthält dieses eine deutliche Gehaltsreduzierung von 12 auf 6 Mio. Euro.

Bislang hat Reus diese Offerte nicht akzeptiert. Die Klubbosse fordern offenbar bis zum Spiel gegen den FC Bayern am 1. April eine Entscheidung des Stürmers, der solange er fit ist, nach wie vor eine tragende Rolle spielen kann. Reus scheint sich somit in der anstehenden Länderspielpause entscheiden zu müssen, ob er in Dortmund weitermachen will. Seine Verbundenheit zum Klub ist sehr gross. Dennoch hat er einen Abgang in der Vergangenheit nicht gänzlich ausgeschlossen.

psc 16 März, 2023 17:13