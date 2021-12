Marco Rose gibt Auskunft über BVB-Transferpläne

Borussia Dortmund wird sich im Winter auf dem Transfermarkt eher ruhig verhalten. Dies bestätigt Trainer Marco Rose auf einer Pressekonferenz.

Der BVB-Coach rechnet nicht damit, dass er in der Rückrunde auf neue Kräfte zählen kann. “Wir haben gerade über die Pandemie geredet, in erste Linie geht es um Gesundheit. Jetzt können wir nur vor 15.000 Zuschauern spielen, das reisst ein Loch in die Kassen. Entsprechend eng sind die Planung. Ich kann gerne nochmal bei Aki anrufen. Was ich an Signalen bekommen habe, müssen wir dort aber auf das Wohl des Vereins schauen und ein paar Löcher stopfen. Als Trainer hat man Wünsche und wir die Art und Weise, wie wir spielen wollen, müssen wir an unserem Kader arbeiten”, sagt Rose.

Dafür könnte es bei Dortmundern durchaus zu einigen Abgängen kommen. Ersatzkeeper Roman Bürki, Real-Leihgabe Reinier und auch Mittelfeldspieler Axel Witsel könnten den Verein im Januar verlassen.

psc 17 Dezember, 2021 11:41