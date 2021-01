Marco Rose reagiert auf die BVB-Gerüchte genervt

Gladbachs Trainer Marco Rose will nicht mehr über die anhaltenden Berichte, die ihn mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung bringen, reden.

Angesprochen auf die Thematik sagt der 44-Jährige auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, dies seien eben nur “Gerüchte, Punkt eins. Punkt zwei: Wenn es nicht gut bei mir ankommt, dann lassen wir es doch einfach.” Rose will sich vielmehr auf seine Aufgaben mit der Fohlenelf, der anderen Borussia, konzentrieren. Gladbach liegt in der Bundesliga-Tabelle mit 31 Punkten auf dem fünften Platz. Rose denkt, dass dieses Jahr noch einiges möglich ist: “Wir spüren, dass man den Bayern in dieser Saison ein Bein stellen kann. Und natürlich können auch Mannschaften dahinter noch einen Lauf bekommen. Wir sollten alle versuchen, die Meisterschaft so lange wie möglich offen zu halten.”

Die Frage nach seiner Zukunft wird aber zweifellos wieder auftauchen. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 5 Mio. Euro könnte er Gladbach trotz Vertrag bis 2022 zum Saisonende verlassen. Dortmund soll sehr interessiert sein.

psc 28 Januar, 2021 19:04