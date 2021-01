Mats Hummels: EM- und Olympia-Teilnahmen sind ein Thema

Mats Hummels wurde im März 2019 vorerst aus der deutschen Nationalmannschaft aussortiert. Für die beiden Grossturniere EM & Olympia in diesem Jahr ist er nun aber wieder ein Thema.

Die Spekulationen um eine Rückkehr von Hummels und auch den gemeinsam mit ihm aussortierten Bayern-Profis Thomas Müller und Jérôme Boateng in die DFB-Elf haben Ende des letzten Jahres richtig an Fahrt aufgenommen. In dieser Woche plauderte Hummels auf der Social Media-Plattform Clubhouse aus, dass er auch auf einer vorläufigen Spielerliste für das Olympische Turnier in Tokyo steht. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigt dies am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: “Sebastian Kehl und ich hatten ein Treffen mit Stefan Kuntz (Trainer des deutschen Olympia-Teams, Anm. d. Red.), er hat uns seine Ideen und Vorstellungen unterbreitet. Das ist eine sehr grosse Liste. Es ist viel zu früh, Definitives sagen zu können. Eventuell springt Mats ja auch noch auf den EM-Zug auf.”

Der 32-Jährige signalisierte jüngst in einem Interview mit der “Sport Bild”, dass er mit der deutschen Nationalmannschaft weiterhin sehr verbunden ist und seine Aussortierung vor zwei Jahren bedauert. Von seiner Seite her scheinen die Ampeln für ein etwaiges Comeback auf grün zu stehen. Bei einer Olympia-Teilnahme müsste er einer von drei Plätzen für Spieler über 23 bzw. 24 Jahren besetzen.

psc 28 Januar, 2021 15:04