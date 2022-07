Mats Hummels geht mit sich hart ins Gericht: “Würde gerade auch nicht mit mir verlängern

Abwehrspieler Mats Hummels ist noch eine weitere Saison an Borussia Dortmund gebunden. Mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle erhielt er in der Innenverteidigung sehr namhafte und starke Konkurrenz. Im Hinblick auf seine persönliche Situation ist er dennoch entspannt.

Gegenüber den “Ruhr Nachrichten” betont Hummels, dass er bezüglich seiner Zukunft und einem allfälligen (baldigen?) Karriereende “spontan” entscheiden wird: “Mein Vertrag läuft bis zum Sommer, ich möchte mir das bewusst offenhalten, weil das vergangene Jahr gesundheitlich leider gar nicht gut war.” Der Verteidiger gibt zu, dass er dem neuen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt hat, “dass ich an Stelle des BVB jetzt gerade auch nicht mit mir verlängern würde.” Die bislang abwartende Haltung beider Parteien sei in Bezug auf die gesundheitlichen Fragezeichen beim 33-jährigen Routinier “genau richtig so. Ich möchte selbst das Gefühl haben, dass ich noch helfen kann und nicht nur Ballast bin.”

Ob er seine Karriere dereinst noch im Ausland fortsetzen könnte, lässt Hummels ebenfalls offen: “Pläne kommen und gehen. Ich will mich gar nicht festlegen.”

