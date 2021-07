Mats Hummels droht Saisonstart zu verpassen

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels ist zu Beginn der neuen Saison möglicherweise noch zum Zuschauen verdammt.

Eine Entzündung der Patellasehne am rechten Knie macht dem 32-jährigen Verteidiger schon länger zu schaffen. Nun ist erst einmal Ruhe angesagt, was angesichts des noch andauernden Urlaubs gegeben ist. Laut “Bild” und “kicker” könnten die Probleme und der daraus folgende körperliche Rückstand aber dazu führen, dass Hummels nicht bis zum Bundesliga-Start am 14. August einsatzfähig ist. Die Belastung soll nur allmählich gesteigert werden. Hummels soll zum Trainingslager der Dortmunder in Bad Ragaz am 23. Juli zum Team stossen. Dabei wird man erst einmal beobachten, wie sich das Knie entwickelt. Eine Operation ist vorderhand nicht geplant.

psc 15 Juli, 2021 16:03