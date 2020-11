Zorc beruhigt die Gemüter wegen Jadon Sancho

Die eher durchzogenen Leistungen von Jadon Sancho sorgen derzeit für Gesprächsstoff. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc behält die Ruhe.

Der 20-jährige Engländer konnte in den letzten Spielen zwar nur noch selten brillieren, doch für den BVB-Offiziellen ist dies nicht beunruhigend: “Jadon hat immer konstant Leistung gezeigt. Wenn diese jetzt mal drei Monate lang nicht auf einem Top-Niveau wie wir es gewöhnt sind ist, müssen wir das einem 20-Jährigen auch mal zugestehen. Da mache ich mir keine Sorgen.” Sancho steht in dieser Saison nach neun Einsätzen mit Dortmund in dieser Saison bei zwei Toren und vier Assists.

Einige weitere Werte sind deutlich schlechter als in der Vorsaison, darunter die Fehl-Passquote oder auch der Topspeed. Im Lager von Dortmund bleibt man aber gelassen. Auch Trainer Lucien Favre sagte zuletzt bereits, dass man einem so jungen Spieler auch einmal eine schwächere Phase zugestehen müsse. Zurzeit weilt Sancho bei der englischen Nationalmannschaft.

psc 10 November, 2020 11:54