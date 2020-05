BVB: Sportdirektor Zorc verrät die Corona-Transferpläne

Die Coronakrise sorgt für grosse Unsicherheiten bei Fussballklubs. So auch bei Borussia Dortmund. Sportdirektor Michael Zorc hat die Transferpläne im Hinblick auf die nächste Saison dennoch längst geschmiedet – auch wenn er diese anpassen musste.

Gerade auf der Ausgabenseite geht man nicht nur in Dortmund verhalten vor. Zorc liess auf einer Pressekonferenz am Donnerstag durchblicken, dass der BVB in diesem Sommer sicher nicht mit der grossen Kelle anrühren wird. “Die rein wirtschaftlichen Auswirkungen auf den BVB, die Bundesliga, auf jeden Verein in Europa sind immens”, so der Dortmunder Verantwortliche vor dem Revierderby gegen Schalke am Samstag. Und weiter: “Was man sicher sagen kann: Es wird kein Boom-Jahr geben. Wir halten uns zurück, was die Ausgabensituation angeht. Wir schauen, wo man Kosten reduzieren kann. Das ist das Gebot der Stunde.”

In den vergangenen Jahren zeigte sich Dortmund auf dem Transfermarkt durchaus offensiv und nahm viele neue Spieler unter Vertrag. Dies könnte im kommenden Sommer etwas anders aussehen. Dennoch hat der BVB durchaus Ziele, die er verfolgt. Die Youngster Ferran Torres (Valencia), Jude Bellingham (Birmingham City) und Gerson (Flamengo) werden beispielsweise mit den Dortmundern in Verbindung gebracht.

psc 14 Mai, 2020 16:37