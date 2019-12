Mino Raiola nimmt Stellung zum Haaland-Transfer

Berater Mino Raiola hat sich gegenüber “Sky Sports” ausführlich zum Transfer von Erling Haaland zu Borussia Dortmund geäussert.

Der BVB sicherte sich am Montag die Rechte am 19-jährigen Norweger. Der Bundesligist setzte sich gegen zahlreiche und grosse Konkurrenz durch. “Es waren zwölf Klubs an ihm interessiert. Wir hatten ernsthafte Gespräche mit jedem von ihnen”, kommentiert Raiola das riesige Interesse an Haaland.

Letztlich sei die Wahl alleine am Spieler gelegen. Der Youngster habe sich gemeinsam mit seinem Vater für Dortmund entschieden. Der Klub zahlt dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 20 Mio. Euro an Red Bull Salzburg. Laut “Bild” werden bis Vertragsende 2024 rund 8 Mio. Euro Jahresgehalt fällig. Die Beratergebühr für Raiola soll vergleichsweise bescheidene 3 Mio. Euro betragen.

Die Premier League bleibt in den Gedanken von Haaland laut Raiola übrigens ein Thema: “Er dachte nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in die Premier League zu wechseln. Borussia Dortmund ist ein fantastischer Klub und der beste Schritt für seine Entwicklung.” Abgeschrieben sei das Thema England aber noch längst nicht: “Wir hoffen, dass dieser Zeitpunkt kommen wird.”

Vorerst wird Haaland nun aber für den BVB auflaufen. Dort winkt ihm sofort ein Stammplatz. Trainer Lucien Favre soll vom gross gewachsenen und spielstarken Mittelstürmer begeistert sein.

psc 30 Dezember, 2019 15:57