Mino Raiola verkündet den Zukunftsplan von Erling Haaland

Star-Berater Mino Raiola war in diesem Frühjahr massgeblich am Wechsel von Erling Haaland zu Borussia Dortmund bezeichnet. Der Agent verrät nun bereits, wie die Zukunftsplanung für den norwegischen Torjäger aussieht.

Vorläufig sieht Raiola den 19-Jährigen beim BVB sehr gut aufgehoben, wie er in der “Marca” erklärt: “Erling Haaland wird so lange in Dortmund bleiben, wie es gut für ihn ist. Es stimmt, dass er ein Fussballer ist, der die schnellsten Wachstumsphasen hat, die man sich denken kann. Ich dachte nicht, dass es der richtige Zeitpunkt war, als er Salzburg verliess, aber ich glaube nicht, dass er Dortmund diesen Sommer verlassen wird”.

Haaland hat in Dortmund tatsächlich nahtlos an seine starken Leistungen in Salzburg anknüpfen können und sich in der Bundesliga sofort etabliert. Von der Entwicklung ist sogar Raiola überrascht: “Er ist ein sehr wichtiges Juwel. Es ist schön, ihn spielen zu sehen und zu sehen, wie er sich in jedem Spiel entwickelt. Niemand hätte gedacht, dass seine Anpassung an die Bundesliga und die Champions League in einer Mannschaft wie Borussia Dortmund so schnell gehen würde. Es ist nicht einfach, von Österreich nach Deutschland zu gehen und dieses Niveau zu zeigen.”

Haaland ist bis 2024 an den BVB gebunden. Ab 2022 könnte Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel greifen, die bei rund 75 Mio. Euro angesetzt ist.

psc 19 März, 2020 11:41