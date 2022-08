Modeste vor Wechsel: BVB-Sportdirektor Kehl bestätigt Einigung mit Köln

Anthony Modeste soll Sébastien Haller vorübergehend bei Borussia Dortmund ersetzen. Der BVB ist sich mit dem 1. FC Köln bezüglich eines Transfers einig.

Weil Sébastien Haller infolge eines diagnostizierten Hoden-Tumors mehrere Monate ausfallen wird, reagiert Borussia Dortmund und holt Anthony Modeste. Sebastian Kehl, Sportdirektor der Schwarzgelben, bestätigt: “Wir haben mit dem 1. FC Köln mündlich eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel von Stürmer Anthony Modeste zum BVB erzielt.”

🗣 Sebastian #Kehl: „Wir haben mit dem 1. FC Köln mündlich eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel von Stürmer Anthony #Modeste zum #BVB erzielt." (1/2) pic.twitter.com/PfS3Hhqfbm — Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2022

Mit einer endgültigen Vollzugsmeldung ist es jedoch noch nicht so weit. Kehl erklärt: “Allerdings steht die medizinische Untersuchung aktuell noch genauso aus wie die Klärung der Vertragsdetails. Stand jetzt können wir deshalb noch keinen Vollzug melden.” Läuft alles nach Plan, wird der 34 Jahre alte Franzose in Dortmund wohl einen Einjahresvertrag erhalten. Dem 1. FC Köln sollen wiederum rund 5 Mio. Euro an Ablöse winken.

