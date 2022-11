Moukoko spricht über WM und mögliche BVB-Verlängerung

Bei Borussia Dortmunds 3:0 gegen Bochum macht Youssoufa Moukoko mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam. Der Stürmer bringt sich damit weiter in den Fokus.

Am Donnerstag wird Bundestrainer Hansi Flick den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben. Ob Youssoufa Moukoko Teil davon sein wird? Bei «Sky» bestätigte der 17-Jährige: «Wir haben am Donnerstag gesprochen. Er hat gesagt, dass ich einfach so weitermachen soll und wer Leistung bringt, wird am Ende auch dabei sein.» Der Youngster «wäre sehr gerne dabei, aber wir schauen einfach, wer am Donnerstag alles dabei ist. Ich freue mich auf alle Fälle».

Obendrein läuft das Arbeitspapier des Teenagers zum Saisonende bei Borussia Dortmund aus. «Das Verhältnis zum Verein ist sehr gut, ich bin seit sieben Jahren hier. Ich habe das Vertrauen von Edin (Terzic), kenne das Umfeld und fühle mich hier sehr wohl», bekräftigte der Torjäger dazu.

adk 6 November, 2022 11:15