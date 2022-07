Nach BVB-Spekulationen: Luis Suarez entscheidet sich für anderen Verein

Der uruguayische Stürmer Luis Suarez wird nicht wie vor einigen Tagen spekuliert zu Borussia Dortmund wechseln. Stattdessen zieht es den 35-Jährigen offenbar in seine Heimat.

Wie der uruguayische Sportjournalist Rodrigo Vázquez berichtet, wechselt der Mittelstürmer in seine Heimat zu seinem Stammklub Club Nacional. Luis Suarez soll dort vorerst einen Vertrag mit Laufzeit bis zur Winter-WM unterzeichnen. Das Turnier in Katar ist ein grosses letztes Ziel für Suarez. Mit regelmässigen Einsätzen will er sich ideal in Form bringen.

Beim Verein aus Montevideo begann Suarez seine Karriere einst. Bereits in der Jugend und vor seinem Wechsel nach Europa im Jahr 2006 lief er für den Club Nacional auf.

psc 22 Juli, 2022 10:51