Nächster Abgang beim BVB: Balerdi-Einigung in Sicht

Bei Borussia Dortmund steht der nächste Abgang bevor: Abwehrspieler Leonardo Balerdi zieht es wohl nach Frankreich.

Seit längerem stehen Gerüchte um einen Wechsel des 21-jährigen Innenverteidigers zu Olympique Marseille im Raum. Nun soll die Einigung unmittelbar bevorstehen. Gemäss “L’Équipe” wird Balerdi zunächst auf Leihbasis für eine Saison nach Südfrankreich gehen. Der Ligue 1-Klub sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 15 Mio. Euro.

Für den Deal seien nur noch Details zu klären. Der junge Verteidiger stiess erst Anfang 2019 zum BVB, konnte da allerdings nie richtig Fuss fassen. Nun versucht er den Durchbruch in Frankreich zu schaffen. Auf die Verpflichtung eines Ersatzes wollen die Dortmunder offenbar verzichten. Das heisst in der Folge auch, dass kein anderer Innenverteidiger den Verein in diesem Sommer verlassen wird.

psc 17 Juli, 2020 10:05