Nati-Star Noah Okafor ist ein Thema bei Borussia Dortmund

Noah Okafor (21) hat sich mit seinen starken Auftritten in der Champions League und auch für die Schweizer Nati spätestens im vergangenen Jahr auf die Notizzettel von Topklubs manövriert. Auch bei Borussia Dortmund ist er ein Thema.

Laut “Sport Bild” ist der 21-jährige Angreifer einer von gleich mehreren Spielern von Red Bull Salzburg, die sich im Fokus des BVB befinden. Allen voran Karim Adeyemi wollen die Dortmunder im Sommer unbedingt holen. Auch Okafor sowie die Mittelfeldspieler Mohamed Camara (22) und Nicolas Seiwald (20) und Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (24) sind ein Thema. Die Dortmunder Scouts beobachten die Entwicklung dieses Quintetts sehr genau. Der Bundesligist könnte bereits im Sommer aktiv werden.

Okafor steht in Salzburg noch bis 2024 unter Vertrag. In dieser Saison erzielte er in 25 Spielen zwölf Tore und steuerte sechs Assists bei.

psc 16 Februar, 2022 09:16