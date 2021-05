Neben ManUtd: Weiterer Klub plant Angebot für Jadon Sancho

Dortmunds Stürmerstar Jadon Sancho weckt nach wie vor grosse Begehrlichkeiten. Neben Manchester United will auch ein anderer Premier League-Klub ein konkretes Angebot abgeben.

Nach Angaben der “Sun” will der FC Chelsea mit der grossen Kelle anrühren. Wie schon im Vorjahr, wo die Blues trotz Coronakrise, sehr viel Geld für Neuzugänge ausgaben, soll auch im anstehenden Transferfenster kräftig investiert werden. Von einer Offerte in Höhe von rund 80 Mio. Pfund ist die Rede. Diese Summe könnte Dortmund durchaus zufriedenstellen. Allerdings befinden sich die Londoner in Konkurrenz mit ManUtd, das in diesem Sommer wohl ebenfalls ein Angebot für Sancho abgeben wird.

psc 20 Mai, 2021 09:11