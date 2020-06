Natürlich sind weiterhin die Klubfarben Schwarz und Gelb enthalten. Diesmal wird aber auf klare Linien oder eine eindeutige Trennung verzichtet. Stattdessen zeigt sich das neue BVB-Trikot mit neuem Sponsor ziemlich wild, wie die folgenden Vorab-Bilder von “Footy Headlines” zeigen:

💣 BREAKING: Borussia Dortmund 20-21 Home Kit Leaked – Full Look With New Sponsor: https://t.co/5tRcLvJlCc

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 24, 2020