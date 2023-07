Nicht Kobel: BVB hat neuen Kapitän ernannt

Borussia Dortmund hat seinen neuen Kapitän ernannt. Zum Handkuss kommt Emre Can.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler, der seinen Vertrag jüngst bis 2026 verlängert hat, tritt somit die Nachfolge von Marco Reus an, der das Amt zur Verfügung gestellt hatte. In der Verlosung waren auch der Schweizer Goalie Gregor Kobel und Abwehrspieler Niklas Süle. Kobel wird Vize-Captain und Süle dritter Kapitän. Alle genannten Spieler gehören ausserdem ebenso wie Marco Reus, Sebastien Haller und Julian Brandt dem Mannschaftsrat an. Die Entscheidung für Emre Can haben nach Angaben des Klubs Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic getroffen.

Can sagt: "Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen grossen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken." Trainer Edin Terzic führt aus: "Emre ist ein geborener Siegertyp und jemand, der gern Verantwortung übernimmt. Neben seinen Leistungen auf dem Platz bringt Emre auch eine Menge Erfahrung mit. Was mir aber auch sehr wichtig ist: Wir erwarten, dass jeder die Verantwortung für alles spürt."

©️ Der neue Kapitän von Borussia Dortmund heißt: Emre Can! pic.twitter.com/9nDXy6RrD2 — Borussia Dortmund (@BVB) July 26, 2023

psc 27 Juli, 2023 09:55