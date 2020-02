Offiziell: Borussia Dortmund begrüsst Emre Can

Borussia Dortmund vollzieht den nächsten Wunschtransfer: Emre Can ist angekommen.

Der 26-jährige deutsche Nationalspieler verlässt Juventus und wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Falls gewisse Parameter erfüllt werden, geht die Leihe in einen definitiven Transfer über. Wie Juve mitteilt, beträgt die Leihsumme 1 Mio. Euro. Die Transferkosten betragen im Sommer schliesslich zusätzliche 25 Millionen. BVB-Manager Michael Zorc ist froh über den geglückten Neuzugang: “In Emre Can bekommen wir einen deutschen Nationalspieler, der systemübergreifend auf mehreren Positionen sowohl in der Abwehr als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist. Einen Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt.”

Can freut sich ebenfalls über die Rückkehr in die Bundesliga: “Ich glaube, dass die Mannschaft grosses Potenzial hat und etwas gewinnen kann. Ich bin überzeugt, dass ich ihr dabei helfen kann. Ich will Gas geben, hatte schon immer Sympathien für diesen Klub und kann es nicht erwarten, zum ersten Mal vor diesen Fans zu spielen, für die Borussia Dortmund auf der ganzen Welt bekannt ist.”

psc 31 Januar, 2020 19:20