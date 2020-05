Ottmar Hitzfeld unterstützt BVB-Coach Lucien Favre

Lucien Favre weht in deutschen Medien immer wieder ein rauher Gegenwind entgegen. Schon mehrfach schrieben die Gazetten seine baldige Entlassung herbei. Für seinen Ex-Trainerkollegen Ottmar Hitzfeld ist dies nicht nachvollziehbar.

Der frühere Schweizer Nati-Coach, der Borussia Dortmund ebenso trainierte wie den FC Bayern, hat kein Verständnis für die Kritik, die sich Favre immer wieder anhören oder lesen muss. “Ich finde es fantastisch, wie er die Mannschaft aus der Krise geholt hat. Ich kann diese Kritik an ihm sowieso nicht nachvollziehen und frage mich wirklich, woher sie eigentlich kommt. Denn wenn du die Fakten anschaust, dann kannst du kein Verständnis für die Heftigkeit haben, die auf ihn einprasselt. Er macht jeden Spieler besser. Er hat extrem viele junge Spieler eingebaut. Er hat in der Krise das System umgestellt und die richtigen Massnahmen ergriffen. Er arbeitet unglaublich gut”, stellt der 71-Jährige im Interview mit “Blick” klar.

Die Titellosigkeit von Favre in Dortmund kann er zwar nicht wegzudiskutieren, mit den Bayern in denselben Wettbewerben sei dies aber nun mal sehr schwierig: “Die Bayern sind einfach noch einen Tick besser. Und jetzt in den Geisterspielen haben sie bestimmt als erfahrene Mannschaft einen Vorteil.”

So sieht Hitzfeld im Direktduell Bayern versus Dortmund die Vorteile ebenfalls auf Seiten der Münchner. In der Tabelle liegen die Klubs auf Platz 1 und 2, vier Punkte voneinander getrennt.

psc 15 Mai, 2020 11:56