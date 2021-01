So plant der BVB mit Julian Brandt

Julian Brandt kommt bei Borussia Dortmund in dieser Saison weiterhin nicht auf Touren. Dennoch will der BVB am 24-jährigen Angreifer festhalten.

Eine Ausleihe oder gar ein Verkauf des Stürmers sind nach Angaben von “Sport Bild”-Reporter Sven Westerschulze in diesem nicht geplant. Brandt soll auch für die zweite Saisonhälfte im Kader der Borussia bleiben. In der laufenden Spielzeit gelangen dem deutschen Nationalspieler in 22 Einsätzen nur je ein Tor und ein Assist.

Angeblich soll man sich beim FC Arsenal intensiv mit Brandt befassen. Ein Transfer scheint aber frühestens im kommenden Sommer möglich zu sein. Der BVB plant im Winter keine Abgänge von Topspielern, zumal diese wegen der andauernden Corona-Krise kaum ersetzt werden könnten.

psc 4 Januar, 2021 16:31