So plant Lucien Favre beim BVB ohne Hummels

Mats Hummels droht für das Champions League-Spiel beim FC Brügge wegen Oberschenkel-Problemen auszufallen. Trainer Lucien Favre hat einen Plan B und C.

Bei beiden Varianten muss der BVB-Chefcoach auf Spieler in der Verteidigung setzen, die dort normalerweise nicht zum Einsatz gelangen. Neben Hummels fallen mit Dan-Axel Zagadou, Emre Can und Nico Schulz weitere Defensivkräfte aus. Manuel Akanji ist sogar der einzige fitte nominelle Innenverteidiger. Sein Einsatz ist gesetzt. Neben ihm könnte beim Auswärtsspiel in der Champions League in Belgien Axel Witsel zum Zug kommen: Der 31-jährige belgische Nationalspieler ist üblicherweise im defensiven Mittelfeld gesetzt. Seine Kopfball- und Zweikampfstärke könnten ihn bei einer Viererkette temporär aber auch in der zentralen Abwehr nützlich machen.

Die andere Option ist ein neuerlicher Einsatz von Thomas Delaney in einer Dreier-Abwehr. Diese Variante ging beim 1:3 bei Lazio allerdings schief.

Auf den Aussenbahnen dürften Thomas Meunier und Raphaël Guerreiro gesetzt sein.

psc 2 November, 2020 23:28