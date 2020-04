Ein potentieller Interessent für Mario Götze winkt ab

Mario Götze befindet sich auf Klubsuche. Wohin sein Weg in der kommenden Saison führt, ist noch unklar. Bei Milan wird der Weltmeister von 2014 aber nicht unterkommen.

Die Rossoneri wurden zuletzt als potentielle Interessenten für den 27-jährigen Angreifer gehandelt. Doch laut “Calciomercato.com” ist ein Wechsel von Mario Götze zum Serie A-Klub nahezu ausgeschlossen. Grund dafür ist die Tatsache, dass dem italienischen Topklub das Grundgehalt des Stürmers zu hoch ist. Angeblich kassiert dieser beim BVB derzeit rund 10 Mio. Euro pro Jahr.

Zwar könnte Götze durchaus zu Abstrichen bereit sein, offenbar aber nicht in der Grössenordnung, wie sie für einen Wechsel zu Milan notwendig wären. Angeblich besteht auch Interesse von Stadtrivale Inter Mailand, der AS Roma und spanischen Klubs. Der neue Berater Reza Fazeli hat in jedem Fall eine Menge zu tun.

