So teuer wird Karim Adeyemi für den BVB

Borussia Dortmund möchte sich im Sommer mit dem deutschen Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi verstärken. Und der 20-jährige Stürmer von Red Bull Salzburg würde angeblich sehr gerne zum BVB wechseln. Billig wird es für den Bundesligisten allerdings nicht.

Laut “Bild” fordert Salzburg eine satte Ablöse von 42,5 Mio. Euro. Dies ist Dortmund eindeutig zu viel. Adeyemi ist “nur” noch bis 2024 an die Österreicher gebunden und scheint einen klaren Plan zu verfolgen, nächste Saison in der Bundesliga aufzulaufen. Zwischen den Verein sind aber wohl noch einige Verhandlungsrunden notwendig, ehe eine Einigung steht. Im Gegensatz zu Erling Haaland, der bei seinem Wechsel von Salzburg nach Dortmund Anfang 2020 über eine Ausstiegsklausel verfügte, ist Adeyemi ohne solche an seinen aktuellen Klub gebunden.

In der laufenden Saison hat der frühere Bayern-Junior in 31 Pflichtspielen für seinen Verein bereits 18 Treffer markiert.

psc 21 Februar, 2022 16:42