Di Marzio sicher: Premier League ist nicht das nächste Ziel von Haaland

Die Zukunft von Erling Haaland sorgt ununterbrochen für sehr viel Gesprächsstoff. Transferexperte Gianluca di Marzio scheint einmal mehr mehr zu wissen als andere.

Der Italiener hat durch seine zahlreichen Kontakte in die Fussballwelt in der Vergangenheit immer wieder bevorstehende Transfers antizipieren können. Bei Erling Haaland weiss zwar auch er noch nicht, wohin der Weg führt, gewisse Klubs scheint er aber ausschliessen zu können. Di Marzio glaubt nicht, dass der Weg des Norwegers demnächst in die Premier League führen wird. “Die Premier League ist sicherlich die Traumliga für jeden Spieler, aber sie ist nicht in seinem Kopf und nicht seine erste Wahl”, sagt der Journalist im Gespräch mit dem Portal “wettfreunde.net”.

Die englische Topliga soll der bullige Angreifer nicht wirklich bevorzugen: “Er mag die Premier League nicht allzu sehr, es ist nicht unbedingt sein Traum. Es ist im Moment nicht die perfekte Liga. Er bevorzugt La Liga – er mag die Liga sehr. Ich denke also, dass La Liga für ihn die perfekte Umgebung ist, in der er jetzt spielen kann. Oder eben die Bundesliga, wo er derzeit spielt.”

Entsprechend ist ein Wechsel Haalands zu Barça oder Real Madrid aus Sicht Di Marzios deutlich wahrscheinlicher. Letztlich sei aber auch ein Verbleib bei Borussia Dortmund für mindestens eine weitere Saison gar nicht so unwahrscheinlich, auch wenn sein Umfeld wohl andere Pläne hat: “Ich glaube, Raiola (Berater, Anm. d. Red.) will ihn von Borussia Dortmund wegholen, weil es für ihn nach zwei Jahren dort wichtig ist, eine neue Herausforderung zu finden.”

psc 28 Dezember, 2021 11:15