Premier-League-Star Mateta steht auf der Liste des BVB

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem bulligen Stürmer. Dabei soll auch Jean-Philippe Mateta auf der Liste stehen.

Jean-Philippe Mateta soll ein Transferkandidat bei Borussia Dortmund sein. Dies berichtet die "Bild". Der Name des 26-jährigen Stürmers von Crystal Palace befinde sich auf dem Zettel der Schwarzgelben. Mateta, der in der Bundesliga vor seinem Wechsel in die Premier League bereits für Mainz 05 spielte, passt mit seinen 1,92 Metern in das Anforderungsprofil von Dortmund Trainer Edin Terzic.

"Wenn man sich unseren Kader in der Offensive anschaut, haben wir nicht viele Spieler, die über 1,80 Meter gross sind. (…) Deshalb tauschen wir uns für diese Profile, die uns fehlen, aus und schauen, ob es Möglichkeiten gibt, uns breiter aufzustellen", sagte Terzic zuletzt. Matetas Vertrag bei Crystal Palace läuft noch bis 2026. Angeblich darf er den Klub in diesem Sommer für acht Millionen Euro verlassen.

adk 14 August, 2023 17:37