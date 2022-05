Raiola ist verstorben: Haaland trauert um seinen Spielerberater

Der mächtige italienische Spielerberater Mino Raiola ist tot. Zu seinen Klienten zählten Stars wie Borussia Dortmunds Erling Haaland.

Am Donnerstag hatte es Medienberichte über den Tod von Mino Raiola gegeben. Die Familie bestätigte am Samstag nun den Tod des bekannten Spielervermittlers. “In unendlicher Trauer nehmen wir Abschied von dem fürsorglichsten und erstaunlichsten Fussballagenten, den es je gab”, steht in einem Statement auf Englisch und Italienisch geschrieben.

Die Anteilnahme in der Fussballwelt ist gross. Raiola kümmerte sich um Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und auch Erling Haaland. Letzterer postete bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe des Tods Raiolas ein gemeinsames Bild. “Der Beste”, schrieb Haaland mit einem Herz dazu.

