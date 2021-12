Ralf Rangnick hat bei ManUtd vier Wunschspieler

Manchester Uniteds Trainer Ralf Rangnick hat offenbar vier Wunschspieler im Blick: Erling Haaland und Jude Bellingham haben es ihm besonders angetan. Zwei weitere Profis stehen im Fokus.

Laut “ESPN” geht der deutsche Coach, wie so viele, davon aus, dass die beiden Jungstars von Borussia Dortmund in den nächsten Jahren noch besser werden. Wobei sie schon jetzt in der (erweiterten) Weltspitze angekommen sind. Rangnick wird ManUtd bis Saisonende coachen. Darüber hinaus wird er auch als Berater tätig sein. Und schon jetzt ist er in die Transferplanung stark involviert. Neben Haaland und Bellingham haben es dem 63-Jährigen auch Kalvin Phillips von Leeds United und Amadou Haidara von RB Leipzig angetan.

Welche dieser Transferziele der englische Topklub letztlich realisieren kann, ist offen.

psc 10 Dezember, 2021 17:23