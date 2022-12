Real Madrid bereitet 100 Mio. Euro-Angebot für Jude Bellingham vor

Jude Bellingham heisst das grosse Transferziel von Real Madrid im kommenden Sommer. Die Königlichen sind bereit, 100 Mio. Euro Ablöse für den BVB-Profi zu zahlen.

In Madrid sei man zuversichtlich, was eine Verpflichtung des 19-jährigen Engländers angeht, heisst es bei «ESPN». Die sportlichen Perspektiven mit sehr vielen jungen und äusserst talentierten Spielern, gerade auch im Mittelfeld, sollen Bellingham reizen und beispielsweise ein Plus gegenüber zahlreichen Premier League-Klubs sein. Eine Frage stellt sich allerdings: Reichen 100 Mio. Euro Ablöse für den Nationalspieler überhaupt aus?

Liverpool, Manchester City und auch Chelsea haben den Jungstar ebenfalls im Visier und möchten diesen auf die Insel zurückholen. Finanziell könnten diese Klubs, auch was das Gehalt angeht, noch tiefer in die Tasche greifen als Real. Ein Wörtchen mitzureden hat natürlich auch Borussia Dortmund, wo Bellingham bis 2025 unter Vertrag steht. Allerdings soll man dem Engländer bereits bei dessen Verpflichtung im Sommer 2020 klar signalisiert haben, dass er bei einem Wechselwunsch und einem ansprechenden Angebot ab 2023 dahin gehen darf, wo er will. Es wird nicht zwingend das aus Vereinssicht lukrativste Angebot berücksichtigt.

psc 30 Dezember, 2022 15:18