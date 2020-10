Reinier: Mit diesen Startschwierigkeiten hat er beim BVB zu kämpfen

Borussia Dortmund hat sich in der Offensive in diesem Sommer auch mit Real-Stürmer Reinier verstärkt. Der 18-jährige Brasilianer ist sehr froh beim BVB gelandet zu sein, auch wenn er noch mit einigen Anlaufproblemen zu kämpfen hat.

Im Interview mit den “Ruhr Nachrichten” betont Reinier, dass er richtig glücklich ist, für den Bundesliga-Klub auflaufen zu können: “Dortmund ist für mich eine grosse Chance, es ist ein grosses Projekt und bestimmt die richtige Wahl.” Der Verein sei bekannt dafür, “jungen Spielern gute Chancen zu bieten, die Menschen in Brasilien verfolgen das sehr genau, wie sich diese Spieler entwickeln.”

Wie der Angreifer bestätigt, habe der BVB bereits in der Vergangenheit Interesse an ihm signalisiert. Letztlich wechselte er Anfang des Jahres dann aber von Flamengo zu Real Madrid. Der Transfer zum BVB ist nun auf Leihbasis für zwei Jahre erfolgt.

In diesen hat Reinier Grosses vor, wobei er zunächst zu kämpfen hat, wie er ausführt: “Die Einheiten sind anstrengend, mit einer hohen Intensität. Das Tempo ist sehr hoch und du hast nur wenig Zeit zu reagieren, weil immer sofort ein Gegenspieler an dir dran ist.” Die Qualität sei sehr hoch, meint der Südamerikaner.

Grundsätzlich sei er aber sehr gewillt, zu lernen und sich zu verbessern: “Ich bin sehr jung, also gibt es in allen Bereichen noch Potenzial für Verbesserung. Ich muss mich an das körperlichere Spiel anpassen, vor allem aber muss ich mich taktisch verbessern. Ich versuche viel von meinen Mitspielern abzuschauen, ich höre ihnen zu, auch wenn ich noch nicht so viel verstehe.”

Reinier kann bereits auf vier Einsätze für den BVB zurückblicken. Auf sein Startelfdebüt wartet er noch, dies dürfte aber letztlich nur eine Frage der Zeit sein.

psc 12 Oktober, 2020 10:46