Reus-Berater zu Al-Nassr-Gerüchte: «Es ist doch ganz normal, dass …»

Cristiano Ronaldos neuer Klub Al-Nassr ist offenbar scharf auf Marco Reus. Der Berater des Kapitäns von Borussia Dortmund kommentiert die Gerüchte.

Verlässt Marco Reus Borussia Dortmund nach der Saison ablösefrei in Richtung Al-Nassr? Zumindest läuft der Vertrag des 33-Jährigen bei den Schwarzgelben zum 30. Juni aus. Reus-Berater Dirk Hebel stellt bei «Bild» klar: «Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft.»

Hebel bekräftigt: «Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fussball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen.» Reus kann sich eine Verlängerung in Dortmund vorstellen, laut «Bild» wurde ihm aber noch kein konkretes Vertragsangebot vorgelegt.

adk 8 Januar, 2023 11:45