Reus über BVB-Verlängerung: «Es liegt nicht an mir»

Marco Reus› Kontrakt bei Borussia Dortmund läuft zum Saisonende aus. Der Kapitän äussert sich nun zu einer etwaigen Verlängerung.

«Jeder weiss, dass ich ein grosses Verhältnis zu diesem Verein habe, dass ich den Verein sehr, sehr liebe. Aber was die anderen Fragen angeht, muss man Sebastian Kehl fragen. Am Ende liegt es nicht an mir», erklärt Marco Reus bei «Bild TV» und verweist auf den Sportdirektor von Borussia Dortmund.

Seine WM-Teilnahme musste Reus verletzungsbedingt absagen. Er hofft nun, dass er «am 2. Januar topfit und ohne Schmerzen in die Vorbereitung gehen kann», betont er. Die EURO-Teilnahme 2024 im eigenen Land schliesst er derweil nicht aus. «Ich bin für alles offen», so der 33-Jährige.

adk 20 November, 2022 11:44