Reus über Haller-Rückkehr: «Kriege Gänsehaut»

Sebastien Haller steht nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung bei Borussia Dortmund wieder auf dem Trainingsplatz. Dies freut auch Kapitän Marco Reus.

Nach seinem im Vorsommer erfolgten Transfer von Ajax zu Borussia Dortmund wartet Sebastien Haller noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für Borussia Dortmund. Im Trainingslager im spanischen Marbella kann der Ivorer immerhin schon wieder mit dem Team trainieren. Das löst auch besondere Emotionen bei Marco Reus aus.

«Ich kriege Gänsehaut, dass er auf dem Platz steht», wird der BVB-Kapitän von den «Ruhr Nachrichten» zitiert. «Wir waren so happy, dass er wieder da ist. Dieser Kampf, den er geleistet hat – da haben wir den Hut vor gezogen. Er ist mit grosser mentaler Stärke zurückgekommen», so der Offensivmann. Druck will er seinem Teamkollegen hinsichtlich eines Comebacks keinen bereiten: «Es ist einfach schön, ihn wieder im Training zu haben. Wir tun aber gut daran, ihm Zeit zu geben. Bis er seinen Rhythmus gefunden hat, wird es noch etwas dauern.»

adk 9 Januar, 2023 14:00