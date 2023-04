Reus und BVB nähern sich an

Im Poker um einen neuen Kontrakt könnten sich Marco Reus und Borussia Dortmund nun endlich einig werden. Die Parteien sollen sich annähern.

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft zum Saisonende aus. Doch bislang gibt es noch keine Einigung hinsichtlich einer Verlängerung. Dies könnte allerdings nicht mehr lange auf sich warten lassen. Laut der «Bild am Sonntag» haben sich der BVB und die Spielerseite angenähert.

Demnach haben die Dortmunder die Offerte von anfänglich sechs Mio. Euro nachgebessert und würden nun sieben Mio. Euro bieten. Reus soll indes acht Mio. Euro gefordert haben. So oder so: Der 33 Jahre alte Kapitän müsste für eine Verlängerung beim BVB eine Gehaltsreduzierung in Kauf nehmen.

adk 9 April, 2023 10:55