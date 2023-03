Reus will Karriere in Dortmund beenden

Der Vertrag von Marco Reus läuft bei Borussia Dortmund zum Saisonende aus. Was der Kapitän will, ist klar: sein Karriereende beim BVB.

Noch haben Marco Reus und Borussia Dortmund hinsichtlich eines neuen Arbeitspapiers nicht zusammengefunden. Was aber nicht ist, kann ja noch werden. Denn der 33-jährige Offensivstar brachte am Samstagabend, nach dem furiosen 6:1-Sieg seiner Mannschaft in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln, deutlich zum Ausdruck, dass er dem BVB gerne die Treue schwören würde.

«Ich würde meine Karriere gerne hier beenden», sagte Reus, der gegen Köln doppelt traf, gegenüber dem Pay-TV-Sender «Sky». Derzeit sei man «in Gesprächen», so der Routinier: «Alles andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben.» Mit den Dortmundern jagt er derzeit in der Bundesliga den FC Bayern – und hofft, seinen ersten Meistertitel gewinnen zu können. Für den BVB wäre es indes der erste seit 2012.

adk 19 März, 2023 10:47