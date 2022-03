Riesenpech für BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko

Das Verletzungspech klebt Borussia Dortmunds Stürmer Youssoufa Moukoko weiterhin an den Füssen.

Wie “Sky” berichtet, hat sich der 17-jährige Angreifer einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Es ist nicht die erste Blessur von Moukoko in dieser Saison. Schon mehrfach musste er gleich wochenlang pausieren. Dasselbe Schicksal ereilt ihn nun wieder. Derzeit ist er neben Erling Haaland bereits die zweite Offensivkraft, die ausfällt. Immerhin ist Kapitän Marco Reus am Wochenende beim Auswärtsspiel in Mainz wohl wieder einsatzbereit.

psc 2 März, 2022 17:45