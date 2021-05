Bürki-Gerichtsfall mit Fluggesellschaft nimmt “interessante Wendung”

Borussia Dortmunds Goalie Roman Bürki hat die Fluggesellschaft Eurowings wegen einer Reise nach Mallorca im vergangenen Jahre verklagt. Am Freitag wurde der Fall vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt und nahm eine interessante Wendung.

Wie deutsche Medien berichten, reiste Bürki im letzten Sommer gemeinsam mit seiner Freundin auf die Balearen. Bürki verklagte Eurowings in der Folge auf eine Zahlung in Höhe von 21’500 Euro. Das sind die Kosten, die ein Privatjet kostete, der Bürki organisiert hat, nachdem er und seine Freundin von der Fluggesellschaft letztes Jahr gemäss Schilderungen seiner Anwälte trotz gültigem Ticket wegen Überbuchung in Düsseldorf stehen gelassen worden seien. Offenbar hatte Bürki auf Mallorca einen Besichtigungstermin wegen einer Immobilie. Trotz mehrerer Versuche habe ihn die Fluggesellschaft nicht mitgenommen. Auch eine Umbuchung auf einen späteren Flug sei gescheitert. Aus diesem Grund charterte Bürki einen Privatjet. Die Kosten dafür will er nun von Eurowings erstattet bekommen.

Bürkis Anwälte verweisen auf die Europäische Fluggastrechteverordnung, die besagt, dass Kunden, die gültige Tickets besitzen, den Flugpreis erstattet erhalten oder eine anderweitige Beförderung zum Zielort unter vergleichbaren Bedingungen angeboten werden muss. Ein Privatjet ist zwar keine vergleichbare Beförderung zu einem Linienflug, doch im Falle von Bürki gebe es “besondere Umstände, die die erheblichen Mehrkosten gerechtfertigt haben“, sagt Bürkis Rechtsanwalt Matthias Böse dem Fernsehsender “RTL”. Die Fluggesellschaft hält dagegen, dass Bürki und seine Freundin nicht am Gate waren, als die letzten beiden Plätze für den Flug ausgerufen wurden.

Am Freitagmorgen wurde der Fall vor Gericht verhandelt. Allerdings geht nach Angaben der “Bild” am 5. Juli weiter. Dr. Elisabeth Stöve, die Vorsitzende Richterin am Landgericht Düsseldorf, sagt gegenüber den “Ruhr Nachrichten”, dass die Verhandlung eine “interessante Wendung” genommen habe. Wie diese aussieht, ist noch unklar. Laut “Bild” versucht der Verein einen aussergerichtlichen Vergleich zu erzielen. Pikan: Eurowings ist ein Sponsor von Borussia Dortmund.

psc 21 Mai, 2021 15:41