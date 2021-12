Der würdige Sancho-Nachfolger könnte bereits beim BVB spielen

Mit Jadon Sancho verlor Borussia Dortmund im Sommer auf dem Flügel einen sehr starken Spieler. Sein Nachfolger wurde bislang noch nicht gefunden. Tatsächlich könnte Jamie Bynoe-Gittens diese Rolle aber schon bald übernehmen.

Der 17-Jährige schnupperte bereits im Sommer bei den BVB-Profis und durfte ins Sommer-Trainingslager nach Bad Ragaz. Im Rahmen von diesem kam er im Testspiel gegen Athletic Bilbao zum Einsatz. Dort dann allerdings der grosse Schock: Bynoe-Gittens verletzte sich schwer am Sprunggelenk und musst eine viermonatige Pause einlegen. Seit Mitte November ist er wieder zurück und kam bei der U19 auch schon wieder zu Einsätzen. Dort überzeugte der Flügelflitzer auf Anhieb und steuerte wieder Skorerpunkte bei.

Laut “Sky” wird er zum Trainingsauftakt für die Rückrunde Anfang Januar wieder bei den Profis mittrainieren. Gut möglich, dass BVB-Coach Marco Rose den Youngster in der Rückrunde auch in Pflichtspielen zum Einsatz bringen wird. Auf den offensiven Flügelpositionen ist der Kader, auch wegen Verletzungen, derzeit nämlich eher dünn besetzt. Entwickelt sich der Youngster in den kommenden Monaten ähnlich gut wie vor seiner Verletzung im vergangenen Sommer ist ihm die Nachfolge von Jadon Sancho durchaus zuzutrauen. Wie dieser stiess er im Sommer 2020 übrigens von Manchester City zur Borussia.

psc 28 Dezember, 2021 16:13