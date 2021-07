Sancho-Vorstellung bei ManUtd in Kürze

Der Transfer von Jadon Sancho zu Manchester United steht unmittelbar vor der Finalisierung. Dies bestätigt Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer höchstpersönlich.

Mit Borussia Dortmund hat sich Manchester United für Jadon Sancho bereits auf eine Ablösezahlung von 85 Millionen Euro geeinigt. Und wie nun Ole Gunnar Solskjaer bestätigt, steht der Transfer vor dem Anschluss.

“Kleine Details müssen noch fixiert werden, ehe wir etwas verkünden können. Lasst uns den ganzen Papierkram erledigen und den Deal perfekt machen, und dann kann ich sagen, was ich wirklich von dem Spieler halte”, so Solskjaer. Mit einer offiziellen Transferbestätigung darf wohl also für die kommenden Tage gerechnet werden. Sancho spielte zuvor vier Jahre für Borussia Dortmund.

adk 18 Juli, 2021 16:27