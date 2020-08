Sancho war früher Chelsea-Fan

Borussia Dortmunds Offensivstar Jadon Sancho hat im Kindesalter mit dem FC Chelsea mitgefiebert.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde Jadon Sancho intensiv mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Wurde Manchester United dabei konkret genannt, verkündete Borussia Dortmund allerdings vor wenigen Tagen, dass der Youngster bei den Westfalen bleiben wird.

Ob der Wechsel damit einfach nur verschoben wurde? Das und dass zu einem späteren Zeitpunkt auch noch andere Klubs um den Engländer buhlen werden, ist möglich. Bei Sanchos Aussagen aus dem Frühjahr 2019 dürften jedenfalls nochmal die Fans des FC Chelsea hellhörig werden.

Damals sagte der Offensivstar, angesprochen auf die Sympathien für die Blues im Kindesalter: “Ja, das ist korrekt. Ich werde nicht lügen.”

Klar ist aber: der Vertrag des Nationalspielers der Three Lions wurde bei Dortmund still und heimlich im vergangenen Jahr bis 2023 verlängert. Ein Schnäppchen wird Sancho damit auch im kommenden Jahr nicht…

adk 16 August, 2020 17:32