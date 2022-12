Schwierige Verhandlungen: Moukoko-Berater erklärt aktuellen Stand

Borussia Dortmund würde den auslaufenden Vertrag von Youssoufa Moukoko gerne verlängern. Laut dessen Berater gibt es aber Komplikationen.

Bislang konnten sich Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko noch nicht auf einer Verlängerung verständigen. «Ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen», sagt Berater Patrick Williams bei «Sky».

«Ich kann auch versichern, dass die Zahlen, die im Umlauf sind, einfach nicht stimmen und Youssoufa so nie angeboten wurden. Wir stehen aber weiter im Austausch und werden sehen, was die nächsten Tage bringen», so der Agent weiter. Laut «Sport1» soll der BVB ein Jahresgehalt von bis zu sechs Millionen Euro bieten, laut «Sky» sei die Offerte «viel niedriger».

Ein Abgang aus Dortmund sei ein Thema. «Wir machen unseren Job. Ein Spieler wie Youssoufa ist für alle Topklubs der Welt interessant. Erst recht, wenn er ablösefrei ist und eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat», so Williams.

adk 18 Dezember, 2022 13:19