Sebastian Kehl gewährt Einblick in die BVB-Transferplanung

Borussia Dortmund wird auf dem Transfermarkt in diesem Winter wie viele andere Klubs wohl nicht aktiv. Im Hinblick auf den Sommer laufen die Planungen hingegen bereits auf Hochtouren, wie Sebastian Kehl verrät.

Der Ex-Profi ist als Leiter des Lizenzbereichs sehr nahe am Geschehen dran und gewährt nach der Trainingseinheit der Profis am Mittwoch einige Einblicke. Im Hinblick auf mögliche Januar-Transfers gibt sich Kehl sehr zurückhaltend: “Wir stellen uns auf unterschiedliche Szenarien ein. Aber im Moment gibt es nichts, was in irgendeiner Form geplant ist, es gibt auch keine Gespräche, die geführt werden.”

Ganz ausschliessen will der 40-Jährige Transfers indes nicht: “Es ist noch sehr ruhig, obgleich wir wissen, dass das Transferfenster bis Anfang Februar geöffnet ist. Deswegen warten wir die Entwicklung natürlich ab, aber von unserer Seite aus ist im Moment nichts geplant.”

Mit dem Kader sei man grundsätzlich zufrieden, eine Verkleinerung ist angesichts des coronabedingt engen Spielplans nicht. Auch eine Abgabe von Real-Leihgabe Reinier (18), der bislang nicht auf Touren kommt, ist Stand jetzt nicht vorgesehen.

Im Sommer wird es allerdings Wechsel geben. Die Verträge von vier Spielern laufen aus. Auch Julian Brandt, Nico Schulz und Mahmoud Dahoud, die derzeit etwas aussen vor sind, könnten sich Gedanken machen. Ausserdem wird die Personalie Jadon Sancho wieder für Gespräche und Diskussionen sorgen. Auch im Hinblick auf Neuzugänge macht man sich längst Gedanken. Kehl will allerdings keine Namen kommentieren.

psc 6 Januar, 2021 14:25