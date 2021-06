Alles geregelt: Sebastian Kehl wird beim BVB Zorc-Nachfolger

Borussia Dortmund hat wichtige Weichen für die Zukunft gestellt: Der bisherige Leiter Lizenzbereich, Sebastian Kehl, übernimmt beim BVB am 1. Juli 2022 den Posten des Sportdirektors und übernimmt das Amt von Michael Zorc.

Kehl hat am Montag einen bis Juni 2025 datierten Vertrag unterzeichnet. Der Ex-Profi ist mit einem kurzen Unterbruch beinahe schon 20 Jahre für Dortmund tätig. Als Spieler war er unter anderem an den drei Meistertiteln in den Jahren 2002, 2011 und 2012 beteiligt. Seit Beginn der Saison 2018/2019 fungiert er als Borussia Dortmunds Leiter der Lizenzspielerabteilung. In zwölf Monaten wird der ehemalige Nationalspieler und Vizeweltmeister von 2002 Michael Zorcs Aufgabenbereich vollumfänglich übernehmen.

“Ich bin froh, dass es uns erneut gelungen ist, einen verdienten Meisterspieler über seine aktive Karriere hinaus langfristig an den Klub zu binden. Sebastian Kehl hat in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet und sich auf seine künftige Rolle als Sportdirektor des BVB bereits vorbereiten können. Natürlich tritt er in große Fußstapfen, aber wir sind davon überzeugt, dass Sebastian über das für seine Aufgabe notwendige Rüstzeug verfügt”, sagt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Der in einem Jahr freiwillig abtretende Michael Zorc sagt: “Die Zusammenarbeit zwischen Sebastian Kehl und mir war vom ersten Tag an von grossem Vertrauen geprägt. Sebastian hat sich sukzessive in alle relevanten Themenfelder eines Sportdirektors eingebracht. Ich schätze seine Arbeit sehr. Dass die Geschäftsführung nun entschieden hat, ihn im Sommer 2022 zu meinem Nachfolger zu machen, halte ich für die folgerichtige und logische Entscheidung. Ich freue mich schon jetzt auf unsere Zusammenarbeit in meinem letzten Jahr als BVB-Sportdirektor.”

“Ich fühle mich seit nun fast zwanzig Jahren mit diesem grossartigen Verein sehr eng verbunden und bin stolz darauf, die Gelegenheit zu erhalten, den sportlichen Bereich von Borussia Dortmund ab 2022 in verantwortlicher Position gestalten zu dürfen”, sagt Kehl. “Als Sportdirektor die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der BVB auch in Zukunft erfolgreich sein wird, bedeutet für mich Anspruch und Verpflichtung zugleich. Ich danke den Verantwortlichen – insbesondere Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc – für ihr Vertrauen. Nun freue ich mich allerdings zunächst darauf, gemeinsam mit Michael an unseren Zielen der Gegenwart und den aktuellen Themen und Herausforderungen zu arbeiten.”

Sebastian #Kehl folgt als Sportdirektor auf Michael #Zorc Auf Zorc, der als Spieler und sportlich Verantwortlicher insgesamt 43 Jahre beim BVB verbracht hat, wird am 01.07.2022 Kehl folgen. Kehl unterschrieb heute einen bis zum 30.06.2025 datierten Arbeitsvertrag. — Borussia Dortmund (@BVB) June 28, 2021

psc 28 Juni, 2021 16:38