Sebastian Kehl liefert Update zu Jude Bellingham

Jude Bellingham ist einer der am heissesten umworbenen Spieler der Welt. Gemeinhin wird ein Wechsel des englischen Nationalspielers im Sommer erwartet. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl liefert nun ein Update.

Bellingham steht in Dortmund bis 2025 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht, dennoch wird der BVB den Spielmacher nicht mehr ewig halten können. Kehl sagt den «Ruhr Nachrichten», dass es zuletzt keine neue Entwicklung gegeben habe: «Da werden wir uns noch ein wenig gedulden müssen. Aber natürlich versuchen wir, Jude Bellingham so lange wie möglich bei Borussia Dortmund zu halten, weil er ein unglaublich wichtiger Spieler ist, der in dieser Saison noch einmal gezeigt hat, wie er sich mit diesem Verein identifiziert und die Mannschaft besser macht.»

Dortmund werde immer versuchen «Spieler dieser Qualität beim BVB zu halten – weil wir ambitioniert sind, weil wir Titel gewinnen wollen. Dafür brauchen wir nicht nur gute, sondern auch überragende Spieler.»

Vor allem englische Klubs und Real Madrid sind am 19-Jährigen sehr interessiert. Für eine Abwerbung im kommenden Sommer werden als Ablöse wohl bereits mehr als 100 Mio. Euro vonnöten sein.

psc 14 Februar, 2023 10:36