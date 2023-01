Sebastién Haller kann Teile der Leistungstests mitmachen

Der ivorische Stürmer Sébastien Haller scheint nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung erfreulicherweise auf dem Weg zurück: Der 28-Jährige kann zum Auftakt des Trainings im neuen Jahr Teile der Leistungstests mitmachen.

Der Angreifer liess sich im November ein zweites Mal operieren und hat den Eingriff gut überstanden. Bereits in diesem Monat kann er voraussichtlich wieder allmählich an das Training herangeführt werden. Laut «Sky»-Reporter Jesco von Eichmann bestreitet er am Montag Teile der Leistungstests. Dies heisst allerdings noch nicht, dass er bald wieder zur Verfügung steht. Geplant sei aber, dass er am 6. Januar mit ins Trainingslager ins spanische Marbella reist.

psc 2 Januar, 2023 11:44