Sébastien Haller gibt Update zu seinem Gesundheitszustand

Wegen eines bösartigen Hodentumors musste sich Sébastien Haller kurz nach seinem Wechsel von Ajax zu Borussia Dortmund in diesem Sommer operieren lassen. Zurzeit erholt er sich von der Erkrankung. Der 28-jährige Stürmer sendet positive Signale.

“Mir geht es gut. Ich konnte gut essen und kontrolliere jeden Tag meinen Körper”, sagt Haller in einem Interview mit “ESPN”. Der Angreifer arbeitet im Fitnessstudio bereits wieder an seiner Kondition. Der Ivorer ergänzt: “Ich habe nach zwei Wochen nicht mehr so viel abgenommen. Ich bin sogar auf dem Niveau wie vor ein paar Monaten. Das ist ein gutes Zeichen und ich hoffe, dass es so bleibt.”

Haller weis als Betroffener auch auf die Wichtigkeit regelmässiger Untersuchungen hin: “Du hast keine Symptome. Du fühlst es nicht. Darum ist es wichtig viele Tests zu machen, weil es jedem passieren kann, besonders jungen Männern.”

Wann der Torjäger wieder auf dem Fussballplatz steht, ist noch nicht klar.

psc 30 August, 2022 19:03