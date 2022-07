So denkt Hummels über den Konkurrenzkampf beim BVB

Mats Hummels erhält mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck Konkurrenz in der Innenverteidigung. Wie geht der BVB-Routinier damit um?

“Das sind zwei Top Jungs, sowohl sportlich als auch als Typen”, lobte Hummels die beiden Neuzugänge Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bei “Sky”. “Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich, dass wir uns gegenseitig zur Höchstleistung anstacheln”, erklärte Hummels.

“Dann weiss jeder, sollten wir zu viert spielen, dass er seine absolute Top-Leistung bringen muss, wenn er bei Borussia Dortmund Stammspieler sein will. Ich glaube, genau so muss das sein in dem Verein”, so der Weltmeister von 2014. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft bei Borussia Dortmund 2023 aus. Wie es mit ihm weitergeht, wird sich erweisen.

adk 6 Juli, 2022 15:39