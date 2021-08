Sofortiger Wechsel von Halstenberg zum BVB vom Tisch

Abwehrspieler Marcel Halstenberg wird in diesem Sommer keinen Wechsel zu Borussia Dortmund vollziehen.

Über diesen Transfer wurde in den vergangenen Tagen intensiv spekuliert. Laut “WAZ” ist der Wechsel des 29-Jährigen von RB Leipzig zum BVB aber vorerst vom Tisch. Zumindest in dieser Transferperiode wird diesbezüglich nichts gehen. Aufgeschoben ist indes nicht aufgehoben: Im kommenden Sommer kann Halstenberg ablösefrei wechseln. Dann ist eine Rückkehr nach Dortmund, wo der Abwehrspieler zwischen 2011 und 2013 auflief, durchaus denkbar. Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung in Leipzig scheiterten bisher.

psc 25 August, 2021 11:09